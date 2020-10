Dan Petrescu (52 de ani), unul dintre foștii membri ai Generației de Aur, ataca in termini duri actualii jucatori ai reprezentativei de fotbal a Romaniei. „Daca generatia mea pierdea trei meciuri la rand, nu stiu ce se intampla. Pentru ca noi ne calificam la Mondiale de pe primul loc, la Europene de pe primul loc si am tot fost criticati.Acum am ajuns departe de adevar, cred ca sportiv vom fi in urna cu Luxemburg si cu Liechtenstein daca mergem pe aceasta panta. Pentru ca in loc sa mergem in sus, mergem in jos, iar rezultatele spun totul. Degeaba incercam sa ne mintim, clar rezultatele spun ca…