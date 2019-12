Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj nu trece printr-o perioada buna in campionat, unde a caștigat doar doua din ultimele cinci partide, insa Dan Petrescu are incredere in jucatorii sai inaintea duelului cu Sepsi. CFR Cluj - Sepsi se joaca miercuri, de la ora 18:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport, TV Digi…

- CFR Cluj a impresionat Franța, iar Giedrius Arlauskis i-a cucerit pe jurnaliștii din Hexagon. Campioana Romaniei a invins cu 1-0 Rennes, in etapa a patra din Europa League, iar fotbaliștii lui Dan Petrescu aproape s-au calificat in primavara europeana.Citește și: EXCLUSIV - Reorganizarea guvernului…

- Dinamo a castigat meciul cu Viitorul, scor 3-2 (Perovic '29, Sorescu '31, I. Filip '61 / Iancu '76, Boboc '79), din etapa cu numarul 14 a Ligii 1. Dinamo urca pe locul 7 in Liga 1, cu 20 de puncte, la unul in spatele marii rivale FCSB. Viitorul termina etapa pe locul secund, cu 25 de puncte, dar poate…

- Meciul de luni seara, Poli Iași - FC Botoșani, scor 0-3, a marcat finalul turului din sezonul regular al Ligii 1. Dupa 13 etape, CFR Cluj este liderul campionatului, cu 27 de puncte, in timp ce in subsolul clasamenttului se regasesc Academica Clinceni, 10 puncte, și FC Voluntari, șase puncte, potrivit…

- FC Viitorul sustine duminica, 20 octombrie, meciul din etapa a 13 a a Ligii 1, intalnind in deplasare nou promovata Academica Clinceni.Partida se joaca la Calarasi, de la ora 15.30.In clasament, echipa lui Gica Hagi se afla pe locul doi, cu 24 de puncte la egalitate insa cu liderul CFR Cluj , in timp…

- Gaz Metan este pe punctul sa ramâna fara antrenor. Edi Iordanescu a explicat într-o conferința de presa care sunt lucrurile care îl nemulțumesc pe tehnicianul în vârsta de 41 de ani la clubul din Mediaș, potrivit Mediafax.Fiul fostului selecționer al României…

- Dan Petrescu, 51 de ani, tehnicianul celor de la CFR Cluj, ramane suspendat și pentru partida cu Gaz Metan Mediaș de duminica, din etapa a 11-a a Ligii 1. Antrenorul campioanei a depus memoriu pentru ca suspendarea de 4 meciuri dictata inițial sa-i fie redusa la 3 meciuri, insa doleanța Bursucului…

- Liga I, etapa 10: Vineri, 20 septembrie – ora 20.30: Gaz Metan Mediaș – Universitatea Craiova. Sambata, 21 septembrie – ora 15.00: FC Voluntari – Academica Clinceni, ora 17.30: Sepsi – FC Hermannstadt, ora 20.30: Astra – Dinamo. Duminica, 22 septembrie – ora 17.30: FC Botoșani – Chindia Targoviște,…