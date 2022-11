Stiri pe aceeasi tema

- Giorgia Meloni, sefa asteptata a viitorului guvern italian, a estimat vineri ca anexarea de catre Rusia a patru regiuni ucrainene “nu are nicio valoare juridica sau politica” si ar demonstra ca Vladimir Putin “ameninta” securitatea europeana, relateaza France Presse. “Declaratia de anexare la Federatia…

- Consiliul pentru Securitatea Nationala si Aparare din Ucraina (SNBO) a elaborat instructiuni detaliate pentru ucraineni in cazul utilizarii de catre Federatia Rusa a armelor nucleare tactice, a declarat marti seara secretarul SNBO, Oleksii Danilov, citat de agentia de presa Unian, scrie Agerpres.…

- Generalul-maior (rtr) Ben Hodges, fost comandant al Fortelor Terestre Americane dislocate in Europa, a postat pe o retea de socializare ca „poate e timpul Ucraina si Moldova sa rezolve problema Transnistriei acum. Kremlinul chiar nu se poate opri la acest moment. Vrea poporul din Transnistria sa…

- Noul an scolar a inceput in Rusia sub semnul literei Z, simbolul invaziei Ucrainei. Copiii au adus la scoala buchete cu flori, pe care era imprimata litera Z, in unele scoli s-au organizat spectacole cu elevi imbracati in haine ce imita uniformele armatei Rusiei. De asemena, toti elevii vor trebui sa…

- Numarul moldovenilor aflați la munca, la studii sau cu traiul in Rusia continua sa scada vertiginos și la inceputul lunii mai 2022 constituia doar 76.645 de persoane, arata un studiu realizat de experții Institutului de analize sociale și prognoze al Academiei Prezidențiale pentru economie și administrație…