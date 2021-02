Stiri pe aceeasi tema

- Marinos Ouzounidis, 52 de ani, va fi noul antrenor al celor de la CS Universitatea Craiova. Ouzounidis, liber de contract din vara trecuta, cand s-a desparțit de APOEL Nicosia, este așteptat in Oltenia, sambata, 6 februarie, cand juveții vor da piept cu Dinamo (ora 21:00). Cel mai probabil, grecul va…

- Atacantul Andrei Ivan a marcat cel de-al treilea gol din acest sezon pentru Universitatea Craiova in partida de la Iași. „Jdechi“ a afirmat ca este bucuros ca a contribuit la victoria cu Poli și spera ca lucrurile sa reintre stea foarte bine de acum inainte. „Suntem foarte bucuroși ca am caștigat și…

- Fotbalistul echipei Manchester City, Sergio Aguero, a anuntat, joi, ca a fost testat pozitiv cu coronavirus. Aguero a intrat in izolare dupa ce s-a descoperit ca este contactul unei persoane infectate, potrivit news.ro. Citește și: Video Adrian ‘Beleaua’ Corduneanu se pregatește de…

- ​Ovidiu Stânga a fost numit la conducerea tehnica a echipei FC U Craiova, liderul ligii secunde, a anuntat clubul oltean."Iata ca istoria ne pune în situatia ca, dupa 15 ani, antrenorul Stiintei sa devina tot Ovidiu Stânga, cel care a reusit sa obtina promovarea în…

- Marcel Popescu, președintele celor de la CS Universitatea Craiova, a vorbit despre transferul lui Dan Nistor, de la Dinamo, și a avut un mesaj care le da emoții „cainilor”. Oficialul oltenilor a spus ca Nistor, adus in urma cu un an, nu va fi ultimul capitan al lui Dinamo care va ajunge la Craiova și…

- Tehnicianul Ionel Gane a declarat, joi seara, dupa meciul pierdut cu 0-2 de Dinamo in fata echipei CFR Cluj, ca fanii din DDB vor ca el sa ramana antrenorul echipei si ca suporterii s-au tinut de cuvant pana acum atunci cand au promis bani. El a precizat ca Dario Bonetti va fi consilier la Dinamo.…

- Selecționerul Romaniei, Mirel Radoi, a fost bucuros pentru victoria obținuta in fața Belarusului, dar s-a aratat ingrijorat de lacunele din defensiva. „Cred ca am caștigat o repriza și am pierdut o repriza. In prima repriza, am reușit sa ne cream situații de a marca. In partea a doua, poate și pe fondul…

- Selectionerul Mirel Radoi a declarat, miercuri seara, ca nationala Romaniei avea nevoie de victoria cu Belarusul, scor 5-3, in meci amical, anunța news.ro."Cred ca am castigat o repriza si am pierdut o repriza. Aveam nevoie de aceasta victorie, moralul este importat, era nevoie de aceasta…