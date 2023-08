Stiri pe aceeasi tema

- Dan Nistor, unul dintre cei mai importanți jucatori ai celor de la U Cluj, a marcat din nou in acest sezon, egaland la trei in „thriller-ul” cu rivala CFR Cluj, pierdut in cele din urma cu 3-4. A fost cea de-a patra reușita stagionala pentru experimentatul fotbalist al „Șepcilor Roșii”. Mijlocașul…

- Daniel Popa a oferit prima reacție dupa ce a marcat impotriva fostei sale echipe in U Cluj – Dinamo 1-1. Atacantul clujenilor a vorbit despre rezultatul de egalitate, dupa partida cu Dinamo. Partida dintre U Cluj și Dinamo s-a incheiat la egalitate, scor 1-1. Partida a contat pentru etapa a 4-a a Ligii…

- Ovidiu Burca a avut prima reactie dupa U Cluj – Dinamo, scor 1-1, din etapa a 4-a a Ligii 1. „Cainii rosii” au obtinut primul punct dupa promovare, dar raman pe ultimul loc in clasament. Antrenorul lui Dinamo anunta ca se multumeste cu un punct, mai ales ca momentul prin care trecea gruparea din Stefan…

- Nicusor Bancu si Alexandru Cretu au venit cu explicatii dupa derby-ul CFR Cluj – Universitatea Craiova, scor 1-1, din etapa a 3-a a Ligii 1. Cei doi jucatori de baza ai oltenilor au fost intrebat despre deciziile conducerii de a nu lua cu asalt piata transferurilor. Alexandru Cretu a marcat in minutul…

- Jucatoarea romana de tenis Alexia Ioana Tatu a debutat cu o victorie la simplu feminin, 4-6, 6-0, 6-2 pe Yelena Lebeau (Franta), duminica, in prima zi a Festivalului Olimpic al Tineretului European pentru sporturile de vara de la Maribor (Slovenia) - FOTE 2023.Tatu, legitimata la TEN Club Tenis Buzau,…

- Catalin Straton a avut un discurs furibund, dupa ce FC Arges a retrogradat la finalul dublei de baraj cu Dinamo. Portarul argesenilor a transmis un mesaj clar pentru coechipierii sai, marturisind ca majoritatea ar trebui sa plece de la echipa. FC Arges a retrogradat, dupa ce a pierdut cu 5-8, la general,…

- Ovidiu Hoban s-a retras din fotbal dupa meciul CFR Cluj – FC U Craiova 1948, scor 1-0, care i-a asigurat echipei lui Dan Petrescu calificarea in Conference League. Mijlocasul de 40 de ani a anuntat ca isi agata ghetele in cui. Hoban pleaca din Gruia cu cinci titluri de campion (2018, 2019, 2020, 2021,…

- Sepsi a incins lupta pentru ultimul loc de Conference League. Gruparea din Sfantu Gheorghe a invins-o la lovituri de departajare pe U Cluj, in finala Cupei Romaniei, astfel ca locul 4 nu mai obtine „biletele” de Europa. CFR Cluj si Universitatea Craiova „tremura” inainte de ultima etapa a Ligii 1. U…