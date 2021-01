Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de prefabricate ASA CONS ROMANIA SRL Turda incheie anul 2020, afectat de pandemia globala, cu o cifra de afaceri de circa 19 milioane de euro, in scadere cu 37% fața de anul precedent,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cifra de afaceri din industrie, in termeni nominali, a scazut cu 7,6% in primele 11 luni ale anului trecut, fata de perioada similara din 2019, declinul fiind generat de industria extractiva, care s-a contractat cu 12,1%, si de industria prelucratoare (minus 7,5%), potrivit datelor publicate joi…

- In noul meniu, cel pe 2021 al restaurantului parlamentarilor, prețurile pleaca de la 2,75 lei pentru o ciorba de legume. Ciorba de vacuța a la grec costa doar 5,36 lei, iar un piept de pui la gratar 4,5 lei. Cu 7 ”leuți”, aleșii țarii pot prinde putere cu un mic dejun copios, ce cuprinde doua oua ochiuri…

- Rata somajului in trimestrul III din 2020 a fost de 5,2%, in scadere cu 0,2 puncte procentuale fata de cea inregistrata in trimestrul anterior, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) publicate marti. In aceasta, somajul la barbati a fost de 5,4%, iar in randul femeilor de 5%. „Pe…

- Piața rezidențiala din Mamaia, Constanța, inregistreaza un boom al construcțiilor. Peste 4.500 de apartamente se afla in acest moment in dezvoltare in Mamaia, potrivit unei analize intocmite de catre compania de consultanța imobiliara SVN Romania. Dintre acestea, peste 3.000 sunt programate pentru livrare…

- Dan Negru este una dintre cele mai cunoscute figuri din televiziune, care a cucerit ani la rand audiențele. Alaturi de el, milioane de Romani sarbatoresc Revelionul, an de an, cu televizoarele deschise pentru a urmari show-ul facut de prezentatorul TV. Iata prima imagine de la Revelionul lui Dan Negru…

- Absolventii Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" se pregatesc sa sustina un examen de rezidentiat cu mize mult mai mari anul acesta, spitalele aflate in prima linie in lupta impotriva noului coronavirus avand nevoie urgenta de ajutoare. In total sunt 2.100 de absolventi ai UMF Iasi…

- Șerban Copoț este mandru de familia lui. Ieri a sarbatorit ziua de naștere a lui Tedi, baiatul cel mare, care a implinit frumoasa varsta de 9 ani. Prezentatorul de la „iUmor” a impartașit aceasta ocazie speciala și prietenilor de pe rețele de socializare.