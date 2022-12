Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru Mircea Dușa a incetat din viața, la varsta de 67 de ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO…

- Campionul mondial la canoe in proba de 1000 de metri, Catalin Chirila, a transmis un mesaj de Ziua Nationala, in care spune ca nu exista moment mai inaltator pentru un sportiv decat acela in care i se canta imnul national, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri, stand afara, in intuneric, langa epava unei drone doborate, ca numeroasele atacuri ruse asupra centralelor electrice nu vor frange spiritul ucrainenilor, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat un mesaj dur de Ziua Armatei Romane. Șeful statului spune ca Romania și restul statelor UE trebuie sa raspunda dur la politica expansionista promovata de Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Avocatul Poporului (AP) recomanda conducerii Ministerului Muncii masuri privind facilitarea tranzitiei de la copil la adult cu dizabilitati. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat ca incearca sa faca economie si sa isi educe copiii sa stinga lumina cand ies de la baie, dar a subliniat ca romanii consuma lunar, in medie, 100 kW de curent, ceea ce inseamna 4-5 becuri si un frigider. ”De unde sa reduca mai mult?”, s-a intrebat liderul UDMR,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, transmite un mesaj, cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Varstnice, și arata faptul ca prezența PSD la guvernare reprezinta o garanție ca, in ciuda vremurilor grele, pensionarii nu vor fi uitați. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…