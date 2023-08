Dan Negru critica dur Poliția Romana și sistemul sanitar, dupa accidentul din 2 mai și tragedia din Botoșani. Dan Negru susține ca n-a vazut „pic de empatie’ din partea Poliției Romane și nici din partea cadrelor medicale dupa tragediile din Botoșani și din stațiunea 2 Mai. Doi studenți au murit in vacanța de vara. Parinții, bunicii și colegii de școala și-au inmormantat astazi oamenii iubiți. Doi copii s-au dus in groapa, in somnul de veci, in loc sa se pregateasca de facultate. In condițiile in care Poliția l-a oprit de doua ori pe cel care le-a luat viața, inainte de tragedie, dar nu li s-a…