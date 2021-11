Dan Motreanu, atac virulent la conducerea PNL, în şedinţa în care s-a decis începerea negocierilor cu PSD „Nimeni nu intelege ce dezbatem aici. Suntem dupa 20 de zile de plimbat pe la sediile USR si PSD si inca nu stim ce vrem. Suntem ca un vapor care navigam fara busola si ca atare este putin probabil sa reusim sa ajungem la tarm neavariati foarte tare”, le-a spus Motreanu colegilor in sedinta. Dan Motreanu a amintit ca, dupa ruperea USL, mai bine de 7 ani, PNL a incercat se se desprinda de acel proiect. ”Majoritatea votantului PNL este anti-PSD, iar acum ne propuneti sa facem o intoarcere de 360 si sa ne intoarcem din nou in bratele la PSD si astfel sa existe posibilitatea de a pierde o intreaga… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

