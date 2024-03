Stiri pe aceeasi tema

- Sasii s-au adunat, sambata, in centrul istoric al municipiului Bistrita, pentru o noua editie a Ostermarkt - targul de Pasti, o traditie veche de aproape noua secole care are loc cu o zi inainte de sarbatoarea Floriilor. Evenimentul a debutat cu o parada a portului traditional sasesc, careia i s-au…

- Timp de cateva ore, echipa AUR Radauți, in frunte cu Dan Marcu, nimeni altul decat candidatul acestui partid pentru funcția de primar al acestui oraș, a fost prezenta in locurile fierbinți din acest municipiu. Doamnele și domnișoarele, peste 500 la numar, care au fost intalnite in piața centrala, ...

- Masinile mai vechi de 15 ani ar putea sa primeasca interdictie pentru reparatii in service-urile auto incepand din 2035, potrivit unui proiect aflat in dezbatere la institutiile europene – informeaza radioromania.ro. Reparațiile mașinilor mai vechi de 15 ani in service-urile auto ar putea fi interzise,…

- Casa Bud – Dunca din Sarbi este una din cele mai vechi constructii in lemn de pe teritoriul Maramuresului istoric, datata in secolul al XVII-lea (1676 – 1678) conform studiilor dendrocronologice. ”Casa a fost achiziționata de la Bud Gheorghe la 30 decembrie 1969. Conform traditiei locale, o parte din…

- Traficul auto se aglomereaza in centrul vechi al Brașovului aproape in fiecare weekend sau de fiecare data cand sunt sarbatori legale. Și ambuteiajele au o singura cauza – lipsa locurilor de parcare publice din aceasta zona. Soluția gasita de Allen Coliban, dupa trei ani de mandat, este aceea de a restricționa…

- Cel mai vechi și mai important monument istoric al Capitalei zace parasit de autoritați. Curtea Veche, prima cetate a orașului ridicata de Vlad Țepeș, dispare puțin cate puțin in fiecare zi. De aproape patru ani funcționarii Primariei Generale par incapabili sa gaseasca o soluție pentru consolidarea…

- Primaria municipiului Brasov a pus in dezbatere publica un document care reglementeaza circulatia autovehiculelor in zona centrului istoric al orasului, in zilele de la sfarsit de saptamana si in cele in care sunt sarbatori legale. Documentul defineste, pe de o parte, zona considerata ”Centrul vechi”…

- Primaria Sighisoara a anuntat, miercuri, ca a finalizat studiul de fezabilitate si ca va depune o cerere de finantare europeana pentru Proiectul "Regenerare Urbana a centrului istoric al Sighisoarei – patrimoniu Mondial UNESCO" Proiectul este estimat la peste 87,3 milioane de lei. Potrivit planului,…