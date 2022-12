Stiri pe aceeasi tema

- CAT COSTA ENERGIA ELECTRICA IN FUNCȚIE DE CONSUM- consum pana in 100 kWh lunar: 0,68 lei/kWh- consum intre 100-255 kWh lunar: 0,80 lei/kWh- consum intre 255-300 kWh lunar: 1,3 lei/kWh pentru tot ce depașește 255 kWh- consum peste 300 kWh lunar: 1,3 lei/kWhSURSA: Realitatea PLUSCE SE INTAMPLA DACA DEPAȘIM…

- Fotoreporterul danez Asger Ladefoged, 35 de ani, a vizitat Bucha și a aratat cum se desfașoara viața dupa ocupația rusa. El a facut poze in locurile in care, in urma cu șașe luni, armata rusa a ucis civili și a distrus tot ce i-a stat in cale. Imaginile au fost postate pe pagina sa de Instagram și pe…

- Daca sunteti asigurati si aveti probleme de sanatate care necesita gesturi medicale efectuate de personal medical calificat, dar starea dumneavoastra nu necesita internare, puteti beneficia de servicii gratuite de ingrijiri la domiciliu. Evident, acest tip de asistenta medicala se poate face doar la…

- Social Campania de tip phishing pe Instagram continua / Atacatorii vor sa convinga victimele sa furnizeze link-ul de resetare a parolei septembrie 27, 2022 08:56 Continua campania de tip phishing care vizeaza utilizatorii rețelei sociale Instagram, avertizeaza Directoratul Național pentru Securitate…