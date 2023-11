Stiri pe aceeasi tema

- Mitropolia Chișinaului și a Intregii Moldove, subordonata Patriarhiei Ruse, a respins joi, 16 noiembrie, demersul lansat de un grup de preoți din Chișinau de a trece sub Patriarhia Romana, in cadrul unei ședințe a Consiliului Eparhial, transmite Ziarul de Garda.Vicarul Ioan Moșneguțu, purtatorul de…

- In cadrul ședinței a fost pusa in discuție propunerea unor preoți privind aderarea in corpore a acestei structuri bisericești la Patriarhia Romana. „In cadrul ședinței, a fost adoptata o decizie potrivit careia Biserica Ortodoxa din Moldova (mitropolia lui Cantarea subordonata criminalului Gundeav –…

- Mitropolia Basarabiei respinge inițiativa protopopului Pavel Borșevschi și a grupului de preoți din sectorul Botanica din municipiul Chișinau, care iși doresc sa faca parte din Biserica Ortodoxa Romana, dar avandu-l in continuare ca ierarh pe Mitropolitul Vladimir. „Dezaprobam aceasta adresare (…),…

- Mitropolia Basarabiei și Schitul romanesc „Prodromu”, de la Muntele Athos, vor primi anual cate doua milioane de euro, potrivit unei legi promulgata marți de președintele Klaus Iohannis.Legea promulgata, marți, de Klaus Iohannis prevede acordarea, de catre statul roman, prin bugetul Secretariatul…

- Mitropolia Basarabiei a Patriarhiei Romane a venit cu o reacție privind decizia sinodului Biserici Ortodoxe din Moldova, de a caterisi șase slujitori bisericești. Este vorba despre protoiereul Ilie Munteanu, protoiereul Alexei Sirbu, protoiereul Teodor Pelin, protoiereul Vasile Enachi, protoiereul Ioan…

- Senatul Romaniei a adoptat, in plen, o propunere legislativa privind sprijinul financiar acordat de catre statul roman Mitropoliei Basarabiei, din Republica Moldova, parte componenta a Bisericii Ortodoxe Romane, prin care i se aloca anual doua milioane de euro anual, informeaza agerpres.ro .

- Mitropolitul Basarabiei, IPS Petru, a avut, joi, o intalnire cu premierul Marcel Ciolacu, in care s-a discutat și despre proiectul de lege care va stabili ca Guvernul Romaniei va acorda un ajutor anual de 2 milioane de euro Mitropoliei Basarabiei.Anunțul a fost facut de Mitropolia Basarabiei, care…

