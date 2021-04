Stiri pe aceeasi tema

- Federația Rusa susține ca exercițiul sau militar s-a incheiat și a anuțat joi ca va retrage numarul uriaș de trupe desfașurate in apropiere de frontiera Ucrainei. Dislocarea enorma, care a cuprins zeci de nave, sute de avioane de vanatoare și mii de soldați, a fost criticata virulent de puterile occidentale,…

- Soigu a sustinut ca Ucraina incearca sa destabilizeze situatia din Donbas, unde trupele ucrainene se confrunta cu separatistii pro-rusi intr-un conflict soldat cu aproape 14.000 de morti incepand din 2014.Peste 20 de nave militare ruse au desfasurate manevre in Marea Neagra impreuna cu forte aeriene…

- Rusia nu vrea sa lupte impotriva NATO, dar nu va avea nicio problema sa foloseasca forța impotriva Moldovei, Ucrainei și Georgiei. Moscova vrea sa izoleze Ucraina de Marea Neagra și apoi sa iși extinda capacitatea de a controla regiunea. Acesta este motivul pentru care menține peste 2.000 de soldați…

- Moscova acuza NATO si Statele Unite ca transforma Ucraina intr-un ”butoi cu pulbere” din cauza ca sustin aceasta tara, aflata intr-un razboi civil cu separatisti prorusi in Donbas si care acuza la randul sau Rusia de comasarea unor trupe la frontiera sa, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”Volumul…

- Anterior, CNN a prezentat intr-o ilustrație la un material tancuri ucrainene la o gara ucraineana drept „pregatirea Rusiei pentru razboi”. © Sputnik / Евгения НовоженинаZaharova: Occidentul nu vrea sa observe tragedia din Donbas "Ințelegem ca nu aveți timp sa verificați faptele, deoarece v-ați…

- Ucraina iși dorește sa devina cat mai rapid membra NATO – o spune președintele acestei țari, Volodimir Zelenski, care a cerut conducerii alianței sa grabeasca procedura de aderare, conform The Moscow Times. Președintele ucrainean este de parere ca intrarea in NATO este singura modalitate prin care poate…

- Rusia concentreaza in prezent forte armate in apropiere de frontierele Ucrainei dinspre sud, est si nord, ceea ce constituie o amenintare la adresa securitatii ucrainene, a declarat marti comandantul sef al armatei ucrainene, general-colonelul Ruslan Homceak, acuzand Moscova de continuarea unei 'politici…

- 'Rusia este parte a conflictului si nu mediator' in estul Ucrainei, a declarat presedintele Consiliului European, Charles Michel, care s-a deplasat marti in zona controlata de Kiev in Donbas, in cadrul vizitei sale in Ucraina, oficialul european invitand totodata Moscova sa garanteze Misiunii…