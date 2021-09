Stiri pe aceeasi tema

- Liberalul Dan Diaconu, fostul viceprimar al Timișoarei, a lansat, in aceasta dimineața, un atac fara precedent la adresa administrației conduse de USR-istul Dominic Fritz, cu care este in alianța. Acesta a publicat mai multe fotografii cu ambrozie inalta de cațiva metri care a crescut pe Drumul Boilor…

- Consilierul local Pro Romania, Roxana Iliescu, acuza USR PLUD ca e lipsit de corectitudine și principii, dupa ce ar fi ”uitat” sa ii ofere poziția de președinte de ședința in cadrul ședințelor Consiliului Local. Ea spune ca ar fi existat o ințelegere verbala, ca funcția sa fie alocata in funcție de…

- Administrația condusa de Dominic Fritz a anunțat ca a fost numit un nou director general interimar al societații de termoficare, Colterm SA – Cristian Mițu, care pana acum a condus consiliul de administrație al companiei municipalitații. Mițu are un mandat de patru luni, conform comunicatului Primariei…

- Consilierul municipal USR PLUS Nicorel Nicorescu, membru in AGA la Termoenergetica, apreciaza ca sunt necesare fonduri suplimentare de la Guvern pentru Termoenergetica, dar ca discutiile in acest sens ar fi blocate din motive politice, anunța Agerpres. Intr-o postare pe Facebook, consilierul…

- Voluntarii de la SALVO taie crengile și arborii uscați zilele acestea in unele parcuri din Timișoara. Cu toate ca municipalitatea are contract cu societatea din subordine, Horticultura, angajații acesteia nu s-au pus pe treaba in anumite zone. „Am transmis companiei o notificare ce avea ca termen de…

- PSD denunta dezinformarea facuta, in cunostinta de cauza, de catre premierul Florin Citu cu privire la asa-zisa crestere a salariului mediului pe economie, in baza careia acesta proclama o falsa imbunatatire a nivelului de trai din Romania, arata un comunicat de presa Citește mai departe...

- Un nou concurs care lasa loc de interpretari se pregatește la Primaria Timișoara. Prin noua Organigrama administrația Fritz a inființat postul de gradinar -șef care se pare insa ca se va ocupa tot printr-un concurs cu dedicație. Culmea, in funcția de șef de cabinet al primarului Dominic Fritz a fost…

- „Acest fals grosolan este de altfel constatat cu ochiul liber de fiecare roman atunci cand se uita in portofel dupa ce achita cheltuielile necesare pentru traiul curent. In realitate, Institutul National de Statistica a subliniat ca datele raportate cu privire la evolutia castigului salarial din Romania…