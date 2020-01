Dan Cruceru va fi prezentatorul „Survivor România” Reality-ul, un adevarat experiment social, le va oferi telespectatorilor cea mai autentica și intensa competiție a anului 2020. Pregatirile pentru „Survivor Romania”, cel mai așteptat reality al anului 2020, sunt in toi, echipele se coaguleaza, aventura extrema in Republica Dominicana ii așteapta pe cei 20 de concurenți curajosi, dar și pe cel care va fi prezentatorul acestui show ce va scrie istorie. Vedeta TV, blogger de parenting, influencer, om de afaceri, pasionat de sport și tatal a doi copii minunați, Dan Cruceru va fi prezentatorul „Survivor Romania”, reality-ul ce va ține cu sufletul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

