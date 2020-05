Stiri pe aceeasi tema

- Cap Limpede, stiri adevarate: Primaria sectorului 2 a semnat un protocol cu Telekom Romania Communications, prin care toti elevii din sectorul 2 vor avea acces gratuit la Platforma Educationala pentru e-Learning si Managementul scolaritatii-Adservio. “Prin acest serviciu, elevii vor avea acces la platforma…

- Dan Cristian Popescu, viceprimarul sectorului 2 - in sectorul 2, anunța un parteneriat special prin care școala vine acasa„Am semnat un parteneriat cu Telekom Romania Communications, prin care toți elevii din sectorul 2 vor avea acces gratuit la Platforma Educaționala pentru e-Learning și…

- Dan Cristian Popescu, viceprimarul sectorului 2 - in sectorul 2, scoala vine acasa 'Am semnat un parteneriat cu Telekom Romania Communications, prin care toti elevii din sectorul 2 vor avea acces gratuit la Platforma Educationala pentru e-Learning si Managementul Scolaritatii-Adservio. Prin acest serviciu,…

- "Exista o legislație in vigoare care permite unui parinte sa stea acasa daca școala este inchisa. Eu cred ca foarte mulți au o problema cu asta. Dar, pe de alta parte, gandiți-va ce problema ar avea daca și-ar trimite copilul la școala și copilul ar veni bolnav acasa și ar aduce boala in familie.…

- Cursurile online au fost reluate, dar nu toti elevii au acces la acest tip de invatamant. Asta deși, printr-un ordin al ministrului Educației, a devenit obligatoriu. Despre metode de predare in izolare, dar și despre cum se va face revenirea la școala dupa starea de urgența a vorbit la Digi24 Oana Moraru,…

- Vacanța de primavara a luat sfarșit, iar elevii din invațamantul preuniversitar reincep, de maine, cursurile, ramanand, insa, tot acasa. Prin urmare, predarea va avea loc la fel ca in perioada instituita dupa data de 11 martie, cand, din cauza pandemiei ... The post Reincepe școala… de acasa appeared…

- CU AJUTORUL TEHNOLOGIEI… Inspectoratul Scolar Judetean(ISJ) Vaslui vine in sprijinul elevilor si al profesorilor, punandu-le la dispozitie o alternativa gratuita pentru predarea online pe perioada suspendarii cursurilor. Este vorba despre platforma de e-learning – Campusul virtual – in cadrul careia…

- Diseara la Vorbeste Moldova vieti putea urmari continuarea subiectului in cazul celor doi frați de 8 și 16 ani care mai mult de un an de zile nu merg la școala. Mama copiilor spune ca are motive serioase de ai ține departe de școala, dar și de oameni.