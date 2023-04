Stiri pe aceeasi tema

- Indiferent ca circuli pe drumurile din Romania, sau in orice alt colț de lume, in mașina personala trebuie sa ai anumite lucruri, pe langa polița RCA. Conform celor de la Poliția Rutiera, lipsa acestor obiecte, poate fi capcana din masina care iti zboara peste 700 de lei din buzunar, acesta fiind, de…

- Știi ca nu multor barbați le place sa-și afișeze sentimentele. Pentru unii, e un adevarat teren minat, e dificil sa spuna te iubesc sau mi-a fost dor de tine. Dar acest lucru nu inseamna ca nu țin la partenerele lor și ca nu vor sa le faca fericite. Chiar din contra. Ce trebuie tu sa ințelegi este ca…

- Indiferent daca locuiesc la bloc sau in casa la sol, moldovenii sunt optimiști, și cred ca in cazul unui cutremur puternic casa in care locuiesc ar rezista, arata datele unui sondaj realizat de Magenta Consulting. Totuși, contrar optimismului populației, potrivit seismologilor, multe edificii din țara…

- Cartofii reprezinta unul dintre alimentele preferate ale romanilor. Indiferent ca alegi sa gatești piure, cartofi prajiți, cartofi copți sau sa prepari o salata orientala, rezultatul este intotdeauna unul delicios. Trucul genial care te ajuta sa prepari cei mai buni cartofi la cuptor. La ce temperatura…

- In cadrul evenimentului ACROSS HEART FAILURE – Expert Meeting 2023, specialiști valoroși la nivel național si internațional au prezentat cele mai inovative terapii disponibile pentru tratamentul pacienților cu insuficiența cardiaca Lectori prestigioși din Romania și din afara țarii au prezentat principalele…

- Cand vine vorba de jocul de blackjack online, jucatorii au niște reguli pe care trebuie sa le urmeze indiferent de nivelul lor de experiența. Am alcatuit o lista de sfaturi de la Bob Paquette, expert https://gambling-code.ro/ice-casino , pe care fiecare jucator de blackjack ar trebui sa le știe pentru…

- Deși este o sarbatoare occidentala, Valentine’s Day ramane, indiferent de numele pe care il poarta, o celebrare a iubirii, cel mai profund sentiment care merita și trebuie sa fie sarbatorit. De aceea Consiliul Județean Dambovița, prin Centrul Județean de Cultura Dambovița organizeaza pe 14 februarie…

- Calatoriile cu rulota reprezinta una dintre cele mai populare optiuni pentru cei care iubesc aventura, libertatea si timpul petrecut in mijlocul naturii. Campingul iti ofera oportunitati unice de a te conecta cu natura si de a te bucura de tot ceea ce aceasta are de oferit, de la aerul curat, razele…