Stiri pe aceeasi tema

- A incetat din viata Andrei Gheorghe, arbitru și consilier local Ploiești. „Un amalgam de sentimente și trairi! Respect, durere, nostalgie, admirație, compasiune, prietenie, camaraderie , regret! Toate la aflarea unei vești foarte triste! Sunt convins ca locul in care a plecat “domnul colonel” Andrei…

- Amalija Knavs, mama fostei Prime Doamne a Statelor Unite, Melania Trump, a incetat din viata la varsta de 78 de ani. Melania Trump a anuntat vestea pe retelele sociale, exprimand o tristete adanca pentru pierderea mamei sale iubite. Melania a descris-o pe mama sa, Amalija Knavs, ca fiind o „femeie puternica…

- Lumea filmului de la Hollywood este in doliu! Cindy Morgan a murit la varsta de 69 de ani. Actrița din celebrul film ”Tron” s-a stins din viața in data de 30 decembrie, insa vestea a fost data la o saptamana distanța. Cindy Morgan a fost una dintre cele mai iubite actrițe din lume.

- Lumea teatrului romanesc este in doliu! Un actor indragit s-a stins din viața ieri seara. Anunțul trist a fost facut printr-o postare pe o rețea de socializare. Mesajul emoționant transmis in mediul online.

- Colin Burgess, bateristul original al trupei AC/DC, a incetat din viața la varsta de 77 de ani. Legendara trupa rock a anunțat decesul lui Burgess prin intermediul rețelelor de socializare sambata (16 decembrie). Cauza decesului nu a fost specificata. A murit fostul toboșar AC/DC „Este foarte trist…

- Doliu in invațamantul dambovițean! Catalin Fidel (40 ani), unul dintre cei mai indragiți profesori de muzica din Targoviște a murit. Acesta s-a stins din cauza unei boli necruțatoare. Dupa dispariția profesorului, in meciul online au curs neincetat mesaje de condoleanțe in memoria indragitului profesor…