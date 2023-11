Stiri pe aceeasi tema

- Elena Gheorghe și soțul ei, Cornel Ene, sunt casatoriți de 12 ani, dar au o relație de iubire de 18 ani, iar impreuna sunt parinții a doi copii: un baiețel și o fetița. Ca in orice familie, mai exista și mici certuri și neințelegeri intre parteneri, iar cum spune și Elena Gheorghe, daca acestea nu ar…

- Dan Bursuc, mentorul și impresarul lui Sorinel Copilul de Aur, face primele declarații dupa ce artistul a fost prins conducand sub influența substanțelor interzise. Ce s-a intamplat, de fapt, și cum motiveaza acesta fapta de care este acuzat cantarețul.

- S-au impacat sau nu? De ce i-a facut Oana Zavoranu o declarație uimitoare de dragoste lui Alex Ashraf, in cursul acestei dimineți, in plin proces de divorț. Bruneta a facut dezvaluiri exclusive, in exclusivitate, pentru Antena Stars!

- Este moda revenirii trupelor dance, de succes, de la inceputul anilor 2000. Dupa A.S.I.A., Andre, L.A. și AXXA, vom asista și la o intoarcere, in showbiz, a fetelor de la Bondy, respectiv Andreea Banica și Cristina Rus? In exclusivitate pentru Playtech Știri, solista Andreea Banica face primele declarații.…

- Marius Elisei s-a indragostit! Fostul soț al Oanei Roman a dat-o uitarii pe vedeta și și-a regasit dragostea in brațele altei femei. Dupa o perioada in care și-a ținut viața sentimentala departe de ochii curioșilor, Marius Elisei a facut primele declarații exclusive despre femeia pe care o iubește.

- Petruța Dobre, sora lui Babi Minune, este din nou singura. Artista s-a desparșit de iubit și ii este foarte greu sa inceapa o noua relație. Cu ce probleme se confrunta blondina, dar și sfaturile pe care le primește de la cantareț.

- Alin Simoiu este tanarul care a mers in calitate de ispita in sezonul 7 de la Insula Iubirii, iar pana la finalul emisiunii acesta a fost foarte apropiat de concurenta Bianca Giurca, fosta iubita a lui Marius Moise, caci cei doi s-au desparțit. Noi am vorbit cu Alin, care ne-a spus cum s-a schimbat…

- Carmen de la Salciua il da in judecata pe fostul component al formației ei, Nelu Popa. Artista a reacționat la acuzațiile pe care barbatul i le-a adus, dar vorbeste și despre discuțiile pe care le-a avut cu saxofonistul atunci cand acesta a parasit formația.