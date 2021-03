Stiri pe aceeasi tema

- BUCUREȘTI, 29 mart - Sputnik. Celebrul muzician Dan Bittman a avut o noua reacție sincera și curajoasa dupa ce autoritațile romane au adoptat noi restricții in Capitala și in țara. ”Ceea ce se intampla acum in București frizeaza inepția și lipsa de rațiune”, spune Bittman, ”Iarași urmam un scenariu…

- Dan Bittman s a nascut pe 29 martie 1962 la Bucuresti si este un cantaret, autor, prezentator de televiziune si compozitor roman, de origine evreiasca. Acesta a devenit solistul formatiei Holograf in anul 1985.A reprezentat Romania in cadrul concursului muzical Eurovision in 1994, unde a ocupat locul…

- Dan Bittman considera ca ”pandemia aceasta este un bussines exceptional”, iar noile restrictii sunt luate de oameni care nu mai sunt rationali. Artistul a vorbit duminica, la Antena 3 despre noile masuri luate de Guvern pentru combaterea pandemiei de coronavirus. Acesta a spus ca a respectat regulile…

- Antena 3 a prezentat, marți seara, un document prin care DSP București introduce noi restricții pentru capitala, dupa de rata de incidența a depașit 6 la mie. Printre propuneri figureaza și inchiderea tuturor școlilor, dar și a after-school-urilor. Totodata, noile restricții vizeaza și slujbele…

- Prima iesire in decor a avut-o in octombrie anul trecut si de atunci nu se mai opreste, mergand pana acolo incat sa-si declare admiratia pentru Diana Sosoaca, parlamentarul-mahala. Solistul de la Holograf a publicat in octombrie o postare, doar pentru prietenii sai de pe Facebook, in care se plange…

- Solistul trupei Holograf, Dan Bittman, susține ca s-ar afla pe lista neagra la Antena 3, dupa comentariile sale din spațiul public. Bittman, care se refera cel mai probabil la Radu Tudor, a explicat ca un realizator ”caruia ii place mult armata” este cel care l-a pus pe lista neagra. Citește…

- Dan Bittman continua seria aparițiilor televizate care se lasa cu controverse și cu teorii ale conspirației. Prezent duminica seara, in studioul Antena 3, solistul de la Holograf a spus ca pandemia ar fi, de fapt, „o afacere exceptionala” pentru anumite persoane, susținand ca „tot timpul va fi intreținuta…

- Unirea Shopping Center s-a deschis in București in 1976 și era pe vremuri unul dintre cele mai vizitate centre comerciale din oraș, insa, in prezent, mall-ul pare aproape pustiu. Cu obloanele trase, lacat la uși și spații complet goale, așa arata la...