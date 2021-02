Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a vorbit despre reacțiile politicienilor din Romania in urma incendiului de la Spitalul „Matei Balș” din Capitala, din cauza caruia șapte oameni și-au pierdut viața. “Dan Barna a laudat reacția echipelor de intervenție. Mai urma sa se organizeze o ceremonie…

- Barna: Bugetul Romaniei este sub o presiune foarte mare, pentru ca trebuie sa ne incadram in deficitul de 7% agreat cu CE Bugetul Romaniei este sub o presiune foarte mare, in momentul de fata, din cauza necesitatii de a ne incadra in deficitul de 7% agreat cu Comisia Europeana (CE), a afirmat, luni,…

- Ambasadorul Statelor Unite in Romania, Adrian Zuckerman, a efectuat, marti, o vizita de ramas-bun la Palatul Victoria, unde a avut o intrevedere cu primul-ministru Florin Citu, in cadrul discutiilor fiind subliniata continuarea cooperarii in cadrul proiectelor bilaterale, inclusiv cel referitor la…

- Marți, 19 ianuarie, Ambasadorul Statelor Unite in Romania, Adrian Zuckerman, a efectuat o vizita de ramas-bun la primul-ministru Florin Cițu. Ambasadorul a fost insoțit de Adjunctul Șefului Misiunii Diplomatice, David Muniz, care la plecarea Ambasadorului Zuckerman, pe 20 ianuarie, va deveni „Charge…

- Dupa cum s-a aflat deja, prezența la vot la alegerile parlamentare, desfașurate pe timp de pandemie și pe fondul unor date ingrijoratoare venite de la autoritați, cu privire la numarul tot mai mare de pacienți COVID aflați la Terapie Intensiva, a fost cea mai scazuta din ultimele trei scrutinuri desfașurate…

- Acesta se afla la reprezentanța Mercedes-Benz din București, unde este pregatit pentru livrarea care va avea loc saptamana viitoare! Reamintim ca intre Primaria Targoviște si Mercedes -Benz a fost semnat, pe data de 28.04.2020, un contract de furnizare a 28 de autobuze hibrid diesel-electric, urmand…

- Administratia SUA a felicitat Romania cu ocazia Zilei Nationale, remarcand ca tara noastra este un "partener strategic valoros" si un "aliat statornic". "In numele poporului Statelor Unite ale Americii, felicit poporul roman cu ocazia sarbatorii Marii Uniri!", anunta secretarul de Stat american,…

- Ziarul Unirea Ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman, suspect de COVID-19 in urma intalnirii cu ministrul Transporturilor. Care este starea lui Ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman, nu va mai participa personal la intrevederi in umatoarele zile, pana cand va fi testat pentru Covid. Diplomatul s-a intalnit miercuri…