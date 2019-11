Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat marti ca, in urma rezultatului ”sub obiectiv” obtinut la alegerile prezidentiale, va cere un vot de incredere membrilor partidului, iar, daca nu il va primi, va face un pas in spate. „Voi cere un vot de incredere membrilor partidului si e foarte normal sa ma intorc…

- Presedintele PNL Bistrita-Nasaud, Ioan Turc, le-a multumit luni, intr-o conferinta de presa, cetatenilor care au iesit la vot in primul tur al alegerilor prezidentiale si in mod special celor care au votat cu Klaus Iohannis, spunand ca scorul obtinut la nivel judetean plaseaza filiala pe care o conduce…

- Klaus Iohannis este candidatul la Presedintie care la primul tur de scrutin a obtinut cele mai multe dintre sufragiile alegatorilor din judetul Iasi, el fiind urmat in clasament de Viorica Dancila si Dan Barna, potrivit rezultatelor finale publicate pe site-ul AEP. Astfel, in judetul Iasi in urma primului…

- Președintele PSD Timiș, Calin Dobra, face un apel la timișeni cu trei zile inainte de alegerile prezidențiale. ”Fac un apel catre toți cetațenii județului Timiș, și anume sa nu risipeasca voturile pe candidați care nu au nicio șansa. Dan Barna nu va intra in turul doi, este un politician corupt care…

- Presedintele USR, Dan Barna, a apreciat joi ca votul la motiunea de cenzura reprezinta "un bacalaureat politic al Parlamentului", adaugand ca prim-ministrul Viorica Dancila conduce "unul dintre cele mai...

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni ca sistemul de vot folosit pentru alegerea presedintelui partidului "nu permite niciun fel de interferenta pe votul colegilor" si a afirmat ca "nu exista dictatura i...

- Presedintele USR Dan Barna a afirmat joi la Tulcea ca partidul sau este pregatit sa intre la guvernare „in orice moment”, ca are resurse, program si oameni competenti, „dar este nevoie de o majoritate parlamentara”.

- Presedintele PSD, prim-ministrul Viorica Dancila, i-a criticat, sambata, pe actualul sef al statului Klaus Iohannis si pe liderul USR, Dan Barna, sustinand totodata ca este "mai puternica" decat cei care "nu fac altceva decat sa tipe de...