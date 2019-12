Dan Barna: În decembrie '89 România s-a scuturat de o dictatură decrepită, ineptă şi criminală "Unul dintre cei multi care au inteles in '89 ca o tara nu se poate construi de oameni care stau deoparte, Calin Nemes, a avut atunci curajul sa-i priveasca in ochi pe cei care au venit sa inabuse Revolutia in sange. Ca el au fost, in acele zile, zeci de mii de oameni intai in Timisoara, apoi in Bucuresti, in Sibiu, in Cluj, in Iasi si in foarte multe alte orase ale tarii. Fara curajul lor, niciunul dintre noi nu am fi fost aici acum, intr-un parlament al unei tari libere. Fara setea lor de libertate, niciunul dintre noi nu am prea avut sansa sa ne implinim destinul, noi astazi nu am fi existat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

