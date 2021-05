”S-a ajuns la un acord intre consilierii USR PLUS si primarul general, Nicusor Dan, lucrurile sunt rezolvate si acolo, Bucurestiul va avea buget. Este un buget pe care-l consideram echlibrat si pe care se pot constru investitiile de care Capitale are atata nevoie”, a declarat, vineri, la Sibiu, Dan Barna. ”Este un subiect pe care-l putem considera inchis”, a mai afirmat Barna. Sesinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru aprobarea bugetului va avea loc, vineri, la ora 15.30. Discutiile de joi seara privind bugetul Capitalei au inregistrat progresele sperate si am convenit o serie…