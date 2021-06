Dan Barna dă vina pe sistemul legislativ pentru a explica eșecul Alianței USR – PLUS în alegerile locale parțiale Co-președintele Alianței USR – PLUS explica faptul ca gruparea sa politica nu a obținut niciun fotoliu de edil la alegerile locale parțiale de duminica prin modul in care este in prezent constituit sistemul legislativ. „E aceeași problema pe care am avut-o și la alegerile locale generale. Faptul ca nu exista acest lucru de bun simț democratic – alegerea primarilor in doua tururi – are ca efect rezultatul obținut ieri (duminica – n.r.). In foarte multe din locurile unde au fost alegeri am fost pe poziția a doua. Daca am fi avut, așa cum e firesc și democratic, alegeri in doua tururi, lucrurile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna, copresedinte USR PLUS, a declarat luni, la finalul sedintei Biroului National al formatiunii, ca în multe localitati în care s-au desfasurat alegeri locale partiale reprezentantii formatiunii s-au situat pe pozitia a doua si a pus acest lucru pe seama faptului ca…

- USR PLUS nu a inregistrat un scor bun la alegerile locale parțiale de duminica fiindca nu exista alegerea primarilor in doua tururi, spune copreședintele formațiunii Dan Barna: „ Daca am fi avut, așa cum e firesc și democratic, alegeri in doua tururi, lucrurile ar fi stat cu siguranța altfel”.…

- USR PLUS nu a inregistrat un scor bun la alegerile locale parțiale de duminica fiindca nu exista alegerea primarilor in doua tururi, spune copreședintele formațiunii Dan Barna: „ Daca am fi avut, așa cum e...

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a anunțat ca pune la dispozitia alegatorilor un clip video despre exercitarea dreptului de vot la alegerile locale partiale din data de 27 iunie. In material se menționeaza, intre altele, ca trebuie purtata masca de protectie in sectiile de vot si se va putea…

- Campania electorala pentru alegerile locale partiale din 27 iunie va incepe sambata si se va incheia pe data de 26 iunie, la ora 7,00... The post Incepe campania electorala pentru alegerile locale partiale din 27 iunie. Unde are loc scrutinul in Timiș, Caraș-Severin, Arad și Hunedoara appeared first…

- Campania electorala pentru alegerile locale partiale din 27 iunie va incepe sambata si se va incheia pe data de 26 iunie, la ora 7,00... The post Incepe campania electorala pentru alegerile locale partiale din 27 iunie. Unde au loc alegeri in Timiș appeared first on Renasterea banateana .

- Alegerile interne in filialele județene ar putea avea loc la finalul lunii iunie – inceputul lunii iulie iar cele naționale in septembrie, a anunțat vineri Dan Barna, co-președintele Alianței USR – PLUS. In ceea ce-l privește, a evitat sa spuna ce post de conducere vizeaza, mulțumindu-se sa spuna doar…

- Chiar daca s-au confruntat cu mari probleme, vicepremierul Dan Barna spune ca are o relație foarte buna cu premierul Florin Cițu. Totuși, Barna susține ca nu a exagerat atunci cand i-a cerut demisia premierului, considerand ca la acea vreme era poziția corecta pe care trebuia sa o adopte. Intrebat ce…