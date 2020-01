Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca desființarea Secției Speciale (SIIJ) ramane o prioritate și ca Guvernul Orban va gasi cea mai buna soluție pentru a pune in practica angajamentul."Cu siguranța avem in programul de guvernare desființarea SIIJ, este practic o recomandare care…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu a anuntat ca partidul va depune, joi, motiunea de cenzura, la adresa Executivului, in urma angajarii raspunderii pe alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. "Maine dimineata vom depune motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban", a declarat Marcel…

- Guvernul Orban e presat de partenerii din Parlament sa ia o decizie cat mai rapida pentru revenirea la alegerea primarilor in doua tururi. In schimb, alesii PNL au transmis ca nu vor schimbarea legii electorale,...

- Raluca Pruna, fost ministru al Justitiei in Guvernul Ciolos, il ataca pe Tudorel Toader, fost ministru al Justitiei in ultimele trei guverne PSD. Pruna reactioneaza la zvonul ca Guvernul Orban ar putea sa ceara revocarea lui Toader din Comisia de la Venetia si sustine ca actualul rector al Universitatii…

- Tudorel Toader se afla la al doilea mandat de membru al Comisiei. Prima data a fost numit in 2014, de catre Guvernul Ponta, si a doua oara, in mai 2018, de Guvernul Dancila. Actualul mandat ar urma sa-i expire in 2022. Guvernul Orban ar putea trimite in luna decembrie un memorandum de retragere a increderii…

- Ministrul Muncii Violeta Alexandru a fost chemata, marți, la discuții in Comisia pentru munca a Camerei Deputaților, pe tema majorarii salariului minim și a Pilonului II de pensii, a declarat, pentru MEDIAFAX, președintele forului legislativ, deputatul PSD Adrian Solomon. Reuniunea Comisiei…

- Guvernul Orban a trecut testul din Parlament, insa nu fara emotii. Tradarile de ultim moment din PSD sprijinul venit de a Pro Romania, pe filiera Tudose-Constantin, au atarnat greu si a permis liberalilor sa revina la putere dupa 11 ani. Liberalii si-au vazut trecut noul Cabinet dupa o zi in care fiecare…

- PNL, proiect de lege privind pensionarea anticipata a magistratilor. Alina Gorghiu, liderul grupului PNL din Camera Deputaților, a anunțat joi dimineața ca liberalii au depus miercuri o propunere legislativa prin care sa fie amanat termenul de intrare in vigoare a dispozițiilor privind pensionarea anticipata…