Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna afirma ca fiecare companie de stat are propriile planuri de reorganizare si Romania trebuie sa se incadreze, in 2021, intr-un deficit bugetar de maxim 7,2%, ceea ce ar putea duce si la disponibilizarea unor angajati care lucreaza in sistemul public. "Fiecare companie de stat…

- 2020 a fost un an total atipic pentru cele mai multe dintre industrii, mai ales la inceputul sau, atunci cand lumea intreaga s-a aflat intr-o perioada de lockdown din cauza pandemiei de COVID-19. Cheltuielile celor mai mulți dintre noi s-au reorientat spre lucruri de care ar fi fost mai mare nevoie,…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat ca reforma administratiei va insemna restructurarea unor institutii care consuma bani fara sa produca. El spune ca aceste institutii au aparut ca sa ofere sinecuri. „Suntem in etapa aceasta de identificare si de clarificare a atributiilor reale si a celor formale pe…

- Vicepremierul Dan Barna, copresedinte al USR PLUS, a declarat marti ca vor fi restructurate institutiile care au aparut de-a lungul timpului pentru a oferi 'sinecuri', fiind "ventuze bugetare", pentru ca nu au functionalitate reala. "Suntem in etapa aceasta de identificare si de clarificare…

- 204.185 de persoane au fost vaccinate in Romania pana acum, dintre acestea 875 fiind vaccinate cu rapel, anunța Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 anunța Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea. Numarul total de reacții…

- Vicepremierul Dan Barna, copresedintele USR PLUS, a declarat, luni, ca dupa ce va trece pandemia de COVID-19 va fi organizat un referendum pentru initiativa "Fara penali in functii publice" si ca PNL este de acord cu acest lucru. El a explicat, la TVR 1, ca actuala coalitie de guvernare are…

- Noul ministru al Transporturilor, Catalin Drula, a declarat ca isi propune ca in urmatorii zece ani in Romania sa se construiasca autostrazi si a vorbit despre o autostrada care sa uneasca sudul tarii de Moldova, dar si despre centurile Bucurestiului sau varianta de ocolire a litoralului. Citește…

- Prefectul de Argeș, Emanuel Soare, a transmis pe pagina sa de Facebook, un mesaj pentru argeșeni. Prefectul anunța ca va fi o saptamana foarte grea pentru județul nostru. ”Epidemia de COVID 19 este la cea mai mare intensitate de la debutul sau in Romania și, bineințeles, in județul Argeș. Indiferent…