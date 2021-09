Dan Barna: Am încredere 100% în Cioloș, noi nu vom reveni la guvernare cu Cîțu. Dacian Cioloș confirmă Liderul USR PLUS, Dan Barna, reafirma ca nimeni din USR PLUS nu va reveni la guvernare cu Florin Cițu premier. El spune ca are incredere „100%” in Dacian Cioloș și in ceilalți colegi ai sai din partid. Acesta din urma confirma poziția USR PLUS expusa de Barna. Barna susține ca afirmațiile unor liberali, cum ca Drula s-ar intoarce in Guvernul Cițu, sau Ghinea, sunt complet false. „…Da, am auzit ca au zis ca Drula revine, cred ca Drula nu știe nici el ca ramane in Guvern”, a spus, ironic, Barna la Digi24 . Ghinea e parintele PNRR, e normal sa fie la semnare Cristian Ghinea – fost ministru al Fondurilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

