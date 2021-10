Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele USR Dan Barna a precizat ca partidul nu a primit nicio invitatie formala pentru a discuta cu PNL si UDMR in vederea refacerii coalitiei. „Alegerea mai mult sau mai putin rationala e simpla - USR sau USL”, a adaugat el, potrivit news.ro. „'Oamenii sau natiunile vor actiona…

- Vicepreședintele USR Dan Barna a declarat joi, 21 octombrie, la Europa FM , ca premierul desemnat Nicolae Ciuca „este o propunere de lucru, propunerea pe care o avem acum la dispoziție” și ca „vom fi probabil in opoziție in perioada urmatoare”. „Este propunerea pe care președintele a anunțat-o și și-a…

- Cei 18 miniștri propuși de Dacian Cioloș se prezinta rand pe rand, marți, in comisiile de specialitate din Parlament pentru a fi audiați. In lipsa unui sprijin din partea altor formațiuni, toți cei audiați au primit aviz negativ. Votul privind investirea cabinetului Cițu va fi dat miercuri, de la ora…

- Vicepresedintele USR, Dan Barna, a declarat marti seara, la Tema zilei, ca Uniunea Salvati Romania va propune un cabinet propriu in cazul in care, la intalnirea de miercuri a presedintilor partidelor care au fost in coalitie nu se contureaza negocieri pentru o colaborare cu PNL

- Vicepreședintele USR, Dan Barna, il acuza pe premierul Florin Cițu ca a acordat discreționar banii din fondul de rezerva al guvernului. Barna spune ca primariile conduse de USR nu au primit bani. De asemenea, joi, președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat ca va face plangere penala dupa alocarea banilor…

- Vicepresedintele USR PLUS Dan Barna a declarat marti, la Palatul Parlamentului, ca Dacian Ciolos reprezinta propunerea partidului pentru functia de premier, in cazul in care va trece motiunea de cenzura, iar PNL nu va face o nominalizare.

- Dacian Ciolos a obtinut cele mai multe voturi in cursa pentru alegerea presedintelui USR PLUS, insa va intra in turul al doilea cu Dan Barna, pentru ca nu a intrunit 50% +1 dn voturile valabil exprimate. Avand in vedere rezultatele, va exista un tur doi pentru alegerea noii conduceri a USR PLUS. Congresul…