ASU Politehnica s-a despartit de comun acord de „principalul” Octavian Benga desi in clasament echipa e pe locul 3 in Liga 2. Dan Alexa, care de la startul stagiunii ocupa functia de manager general in cadrul clubului, a explicat azi contextul in care a trecut la conducerea bancii tehnice a alb-violetilor si a vorbit despre […] Articolul Dan Alexa, despre plecarea antrenorului Octavian Benga: „A inteles gresit”. Obiectivul propus ca tehnician al lui ASU Politehnica a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .