Damen Galaţi va proiecta şi va construi patru noi fregate pentru Olanda şi Belgia Ministerul olandez al Apararii, Damen si Thales au semnat contractul pentru proiectarea, constructia si livrarea a patru fregate de razboi anti-submarin (ASW); doua pentru Olanda si doua pentru Belgia. Navele vor fi construite la santierul Damen din Galati, urmand ca sistemele de armamente sa fie montate in Olanda. Fregatele vor avea o lungime de 145 de metri, cu o latime maxima de 18 metri si un pescaj de 5,5 metri la un deplasament de 6.400 de tone. La bord, va exista loc pentru un echipaj de 117 oameni si capacitate pentru personal suplimentar care sa navigheze cu ei. Fregatele ASW sunt inlocuitoarele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce construirea celor patru corvete pentru Forțele Navale Romane este de cațiva ani in așteptarea semnarii contractului, Șantierul Naval „Damen” din Galați va construi patru fregate de razboi anti-submarin pentru Olanda și Belgia. Șantierul Naval „Damen” din Galați, specializat in ultimii cincisprezece…

- Ministerul olandez al Apararii, DAMEN si Thales au semnat contractul pentru proiectarea, constructia si livrarea a patru fregate de razboi anti submarin ASW ; doua pentru Olanda si doua pentru Belgia. In conformitate cu comunicatul de presa pus la dispozitie de grupul Damen Shipyard, acordul a fost…

- Guvernul britanic a semnalat din nou, miercuri, ca nu va furniza Ucrainei avioane militare, desi este initiatorul unei coalitii in acest sens, ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, afirmand ca Statele Unite trebuie sa ia decizia in privinta livrarii de aeronave F-16, scrie Mediafax.Marea Britanie…

- Ucraina a declarat ca a doborat sase rachete hipersonice rusesti Kinjal intr-o singura noapte, contracarand o arma pe care Moscova a prezentat-o ca fiind o racheta hipersonica de ultima generatie, aproape de neoprit. Ministerul rus al Apararii a declarat ca rachetele sale au distrus un sistem de aparare…

- Contra a 165 milioane de euro, Danemarca și Olanda vor cumpara 14 tancuri Leopard 2 pentru a le dona Ucrainei. Ministerul danez al Apararii a precizat intr-un comunicat ca ”Danemarca și Olanda intenționeaza sa cumpere, sa renoveze și sa dea Ucrainei 14 tancuri Leopard 2A4, ca urmare a colaborarii noastre…

- Danemarca si Olanda urmeaza sa livreze - "la inceputul lui 2024" - Ucrainei 14 tancuri de tip Leopard 2, anunta joi Ministerul danez al Apararii, relateaza AFP. "Olanda si Danemarca isi anunta azi intentia de a cumpara, renova si dona Ucrainei 14 tancuri (de tip) Leopard 2A4, in urma colaborarii noastre…

- Documentele secrete de la Pentagon, aparute in public, arata ca Marea Britanie, alaturi de alte state NATO, au trupe speciale ce activeaza in Ucraina. Documentele scurse de la Pentagon, unele marcate „top secret”, prezinta o imagine detaliata a razboiului din Ucraina, inclusiv detalii sensibile despre…

- Marea Britanie se numara printre tarile care au forte militare speciale ce opereaza in interiorul Ucrainei, potrivit unuia dintre zecile de documente secrete de la Pentagon care au ajuns sa fie publicate online, relateaza BBC, precizand ca se confirma astfel speculatii care se fac - destul de discret…