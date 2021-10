Stiri pe aceeasi tema

- Portarul Marc Andre ter Stegen si fundasul Matthias Ginter au revenit in lotul nationalei de fotbal a Germaniei, fiind convocati de selectionerul Hansi Flick pentru meciurile cu Romania si Macedonia de Nord din Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale 2022, transmite vineri presa internationala,…

- Nationala de fotbal a Romaniei va disputa, in luna octombrie, doua partide in cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din 2022, transmise in direct de PRO TV și Radio Romania Actualitați, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Iata programul acestora, cu mențiunea ca din grupa mai fac parte Macedonia…

- Islanda și Macedonia de Nord au terminat la egalitate, scor 2-2, meciul disputat în grupa J a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale, din care face parte si România.Oaspeții au condus cu 2-0 dupa ce au înscris prin Velkovski ('12) si Alioski ('54), dar gazdele au egalat…

- Nationala Romaniei intalneste Liechtenstein, duminica, de la ora 21.45, pe Arena Nationala, in etapa a cincea a Grupei J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. Partida va fi transmisa in direct de ProTV și Radio Romania Actualitați. Jovan Markovic (20 ani) a ramas singurul varf din lot dupa ce Denis…

- Marco Reus, de la Borussia Dortmund, este printre fotbalistii convocati la nationala Germaniei de noul selectioner, Hansi Flick, pentru meciurile din luna septembrie din preliminariile Cupei Mondiale 2022, transmite AFP. Hansi Flick, care l-a inlocuit dupa EURO 2020 pe Joachim Loew, a alcatuit o…

- Selecționerul echipei naționale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a convocat 26 de jucatori pentru cele trei meciuri din luna septembrie din preliminariile Cupei Mondiale din 2022. Romania va intalni, pe rand, Islanda la 2 septembrie, la Reykjavik, Liechtenstein, la 5 septembrie, la București și Macedonia…

- Nationala de fotbal a Romaniei va disputa trei partide in luna septembrie, toate contand pentru preliminariile Cupei Mondiale 2022, acestea fiind transmise in direct de Pro TV și Radio Romania Actualitați, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Iata programul acestora, cu mențiunea ca din grupa mai…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a convocat preliminar 23 de jucatori care evolueaza in strainatate pentru partidele primei reprezentative cu Islanda, Liechtenstein si Macedonia de Nord, din preliminariile Cupei Mondiale 2022, informeaza, vineri, site-ul oficial al…