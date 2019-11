Stiri pe aceeasi tema

Presedintele PNL Dambovita , Virgil Guran, presedintele PNL Targoviste, Aurelian Cotinescu si secretarul general al PNL Dambovita, Gabriel Plaiasu au iesit public intr-o conferinta de presa si au tinut sa sublinieze faptul ca sunt increzatori ca PNL va castiga si turul doi al alegerilor…

Comisarul șef NELU MORARU, adjunct al șefului Poliției minicipiului Targoviște, intra de azi in comanda Inspectoratului de Poliție al județului

Fostul inspector general scolar, Sorin Ion a revenit la „carma" Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Dambovita! Anuntul a fost facut chiar

KFC a deschis primul restaurant din Dambovița, la Targoviște, cu 3 luni inainte de data prognozata inițial. KFC este amplasat

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis vine joi, 31 octombrie 2019, in judetul Dambovita! Aurelian Cotinescu, presedintele PNL Targoviste a anuntat astazi,

S-a nascut la 30 aprilie 1888 in comuna Corbu, județul Dambovița, și a urmat o școala de subofițeri de infanterie,

Compania Arctic a sponsorizat, mai multe școli din județ, cu 25 de aparate frigidere. Acestea au ajuns la Targoviște, Bilciurești,