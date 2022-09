Stiri pe aceeasi tema

- O moarte teribila a vut loc, miercuri seara, in Gaești, județul Dambovița, acolo unde un baiețel de 5 ani a fost gasit in stare de inconștiența in piscina din curtea casei. Un barbat a sunat la 112 pentru a solicita intervenția medicilor, la fața locului prezentandu-se un echipaj medical. Din pacate,…

- Un copil de 4 ani s-a inecat, miercuri, in piscina din curte, in timp ce se afla in ingrijirea mamei, iar aceasta a fugit de acasa dupa incident, fiind extrem de tulburata, si este cautata de familie si de politisti, informeaza, miercuri, IPJ Dambovita. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un copil de 4 ani s-a inecat, miercuri, in piscina din curte, in timp ce se afla in ingrijirea mamei, iar aceasta a fugit de acasa dupa incident, fiind extrem de tulburata, si este cautata de familie si de politisti, informeaza, miercuri, IPJ Dambovita.

- Polițiștii din Gaești, Dambovița, au fost sesizati, miercuri, prin 112, de un barbat ca un copil in varsta de 4 ani este inecat in piscina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- La data de 28 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, de catre un barbat cu privire la faptul ca un copil s-a inecat. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde, din primele verificari, au constatat ca un minor de 4 ani, care se afla…

- Un copil de 11 ani a fost gasit inecat intr o piscina din curtea unui imobil din comuna Ieud, judetul Maramures. Politistii Sectiei 2 Bogdan Voda au fost sesizati prin 112 cu privire la faptul ca un minor s a inecat in piscina din curtea unui imobil din localitatea Ieud. Deplasati la fata locului, langa…

- Un copil in varsta de 11 ani a fost gasit mort, ieri, intr-o piscine din curtea unei pensiuni din comuna Ieud, judetul Maramuresm scriu jurnalistii de la www.emaramures.ro Nimeni nu l-a vazut pe copil intrand in curte si ulterior in piscina. Dupa multe minute, oamenii l-au vazut pe baiatul de 11 ani…

- Un copil in varsta de 11 ani a fost gasit mort, ieri, pe fundul unei piscine din curtea unei pensiuni din comuna Ieud, judetul Maramures. Caldura l-ar fi determinat pe baiat sa mearga la piscina pensiunii din Ieud, insa nimeni nu l-a vazut pe copil intrand in curte si ulterior in piscina. Dupa multe…