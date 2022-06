Stiri pe aceeasi tema

- Un nou pas a fost facut astazi, 31 mai 2022, in derularea Programului Județean de Dezvoltare Locala (PJDL) prin semnarea a 46 noi contracte de finanțare de catre președintele Corneliu Ștefan pentru tot atatea proiecte ce s-au calificat pentru sprijin financiar. Valoarea cofinanțarii din partea Consiliului…

- CJ DAMBOVIȚA anunța: Podurile de la Corbii Mari și din Odobești vor fi redate, cat de curand, circulației, președintele Corneliu Ștefan a facut o vizita de lucru la fiecare dintre cele doua investiții ale Consiliului Județean Dambovița pentru a se asigura ca lucrarile corespund atat din punctul de vedere…

- Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dambovița, a primit vizita unei delegații din Raionul Ialoveni (Republica Moldova). Vizita a urmarit revigorarea relațiilor de colaborare dintre Consiliul Raional Ialoveni și Consiliul Județean Dambovița, relații ce au fost intemeiate printr-un acord…

- Fostul prefect Florin Sinescu a fost numir in funcția de subprefect al județului Suceava. Potrivit unor surse politice, Guvernul a adoptat in ședința de astazi hotararea prin care Florin Sinescu a fost numit in aceasta funcție. In aceeși ședința Guvernul a adoptat și hotararea privind eliberarea din…

- In noaptea Invierii, odata cu salutul crestinesc „Hristos a inviat!”, constientizam biruinta luminii asupra intunericului, a binelui asupra raului, a vietii asupra mortii, a adevarului asupra minciunii, a pacii asupra oricarui conflict, spune IPS Nifon, arhiepiscopul si mitropolitul Targovistei.

- Președintele CJ,Corneliu Ștefan a facut o vizita de lucru alaturi de Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, insoțiți de Vicarul Eparhial al Arhiepiscopiei Targoviștei, vicepreședintele Consiliului Județean Dambovița, Antonel Jijiie, și secretarul general al județului, Dan Popa la Curtea…

- In cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social ce a avut loc astazi, 14 aprilie, prezidata de catre prefectul județului Prahova, Virgiliu Daniel Nanu alaturi de subprefectul, Emil Draganescu, la solicitarea reprezentantului Blocului Național Sindical a fost realizata o informare cu privire la masurile…

- Vești bune pentru participanții la traficul rutier! In prezența președintelui Consiliului Județean Dambovița, Corneliu Ștefan, și a autoritaților locale, astazi, 11 aprilie 2022, podul de pe DJ 711, din comuna Cojasca, a fost redat circulației publice. Lucrarile au fost realizate in cadrul lotului IV…