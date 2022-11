Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 190 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Belgia – 95 locuri de munca pentru: ospatar, muncitor necalificat in agricultura; Norvegia – 8 locuri de munca pentru: farmacist, sticlar/ slefuitor sticla, sticlar/…

- MARISTAR COM SRL angajeaza economisti, 2 posturi, pentru compartimentul Financiar-Contabilitate, contract individual de munca full-time, locul de munca este in localitatea Targoviste. Candidatul: Studii superioare in domeniul economic; Capacitate de Post-ul Cauți un job de economist? MARISTAR are doua…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 196 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Belgia – 96 locuri de munca pentru: ospatar, muncitor necalificat in agricultura; Norvegia – 53 locuri de munca pentru: tehnician dentar, mecanic auto, tehnician control,…

- Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca, in baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate la aceasta data 499 de posturi vacante, din care 43 pentru absolvenții de studii superioare și 344 pentru pentru persoanele calificate in diverse meserii. Pentru muncitori…

- Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca, in baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate la aceasta data 359 de posturi vacante, din care 19 pentru absolvenți de studii superioare. Pentru persoanele calificate in diverse meserii sunt 312 oferte și 28 pentru…

- Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca, in baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate la aceasta data 462 de posturi vacante, din care 20 pentru absolvenți de studii superioare, 412 pentru persoanele calificate in diverse meserii și 30 pentru muncitori…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 342 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Olanda – 106 locuri de munca pentru: stivuitorist, culegator salata, culegator pere, culegator mere si pere, culegator capșuni; culegator fructe, muncitor in pepiniera…

- Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca, in baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate la aceasta data 433 de posturi vacante, din care 16 pentru absolvenți de studii superioare, 330 pentru persoanele calificate in diverse meserii și alte 87 pentru muncitori…