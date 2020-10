Dalida din Las Fierbinți, însărcinată! Actrița Ecaterina Ladin va aduce pe lume un băiețel Soție iubitoare și mama ințelegatoare, actrița (37 ani) este casatorita cu Laurențiu dinainte sa se filmeze primul sezon al popularului serial in care a fost distribuita. Cei doi mai au un baiețel, pe numele lui Marcu (4 ani). ”Sunt insarcinata in patru luni. Ne-am dorit foarte mult copii și eu, și soțul meu. Inca de cand ne-am cunoscut, ne-am dorit copii. Și Marcu, fiul nostru și-a dorit frațiori. Mi-e rau in perioada asta și obosesc foarte repede. Dimineața imi este somn. Voi avea inca un baiat. Nu am pofte. Daca vad ceva, imi este pofta”, i-a declarat Ecaterina lui Catalin Maruța. Andreea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

