- Natalie Portman și soțul ei, Benjamin Millepied, s-au desparțit dupa 11 ani de casnicie, potrivit Us Weekly. Coregraful francez ar fi inșelat-o pe actrița.„Dupa ce s-a aflat despre aventura lui, au incercat sa lucreze la casnicia lor, dar in prezent sunt desparțiți", a spus o persoana din anturajul…

- Sezonul al doilea al serialului „Fantastic Friends” va debuta pe HBO Max pe 9 august. Cei doi actori au parte de aventuri extraordinare in timp ce intalnesc prieteni cu care exploreaza locuri incantatoare si accepta provocari dintre cele mai periculoase.Daca in primul sezon au ajuns in Islanda, in…

- Nationala de rugby a statului Samoa va avea in lotul pentru CM 2023 din Franta (8 septembrie - 28 octombrie) trei fosti internationali neo-zeelandezi care au ales sa evolueze pentru reprezentativa din Pacific, a anuntat duminica Federatia din Samoa, scrie AFP.Este vorba despre Lima Sopoaga, Steven…

- O tanara, de 18 ani, din Miami, Florida, a incercat sa angajeze un asasin platit ca sa-i ucida copilul de 3 ani. Tanara vroia sa scape de baiețel pentru ca ultimul iubit o lasase pentru ca nu-i placea faptul ca avea un copil, informeaza Digi24. Jazmin Paez a intrat in atenția autoritaților dupa ce a…

- O mare agenție de turism intra in faliment. Mii de romani anunțați ca vor exista modificari sau anulari in programele de calatorie O mare agenție de turism din Romania, intra in faliment, in plin sezon estival cand sute sau mii de romani așteapta sa plece in vacanța. Agenția de turism Kusadasi și-a…

- In plin sezon estival cand sute sau mii de romani așteapta sa plece in vacanța mult visata, agenția de turism Kusadasi intra in faliment. Compania și-a cerut falimentul, iar primul termen de judecata in acest dosar va fi pe 26 iulie. Cererea de insolvența/faliment a fost depusa la Tribunalul București…

- Este din ce in ce mai probabil ca anul 2023 sa fie cel mai fierbinte an inregistrat vreodata, spun oamenii de știința, care descriu recenta creștere brusca a temperaturii globale ca fiind un eveniment „terifiant”, care marcheaza intrarea intr-un „teritoriu necunoscut”, relateaza CNN.Avertismentele vin…

- O persoana si-a pierdut viata in orasul Aqaba, din sudul Iordaniei, dupa ce autovehiculul in care se afla a fost luat de o viitura, au anuntat luni autoritatile iordaniene, potrivit DPA.Trupul neinsufletit al victimei a fost descoperit dupa ce echipajele de aparare civila au efectuat cautari intreaga…