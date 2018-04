Dakini readuce vibratia muzicii pe plaja de la Tuzla

Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Internațional Dakini, aflat la ediția cu numarul 2, iși va deschide porțile in data de 27 iunie. Timp de 5 zile și 5 nopți sub bolta instelata, scaldați de Marea Negra și lumina blanda a lunii pline, se deschid orizonturile catre poarta magica Dakini. Daca anul trecut Dakini a ridicat o…

- Un casalot gasit fara viata pe o plaja din Murcia, localitate aflata în sudul Spaniei, a decedat în urma socului gastric produs de ingerarea a 29 de kilograme de deseuri din plastic, au anuntat, vineri, autoritatile locale, citate de The Telegraph.

- Grupul de balene pilot cu inotatoarea scurta a esuat pe plaja Golfului Hamelin, in apropierea orasului Augusta, la 315 kilometri sud de Perth, a indicat ministerul amintit intr-o declaratie. Potrivit The Guardian, 135 de balene au murit, iar o operatiune pentru salvarea celor ramase in viata este in…

- Unul dintre subiectele pe marginea caruia liderul social-democrat a primit intrebari, inaintea sedintei Comitetului Executiv National, din preziua Congresului PSD, a fost cel privind presupusa anchetare a sa in Brazilia, aspect la care au facut referire, recent, cei de la Rise Project. Raspunzand intrebarilor…

- Plaja pe care ședem la soare sau la umbra, numita Facebook, are nu doar raze ucigașe, care produc uneori cancer, ci și candori. Dincolo de salutarile de mama pe care le primesc, meritat sau nemeritat, invenția asta care-mi intra fara complicații in casa, blajina cateodata, aduce și poezie. Poezia a…

- A doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania, NEVERSEA va avea loc in perioada 5-8 iulie 2018, in Constanța. Povestea NEVERSEA continua și in 2018 cu experiențe unice, artiști in premiera in Romania și cu cei mai frumoși fani care, incepand din acest an, vor vedea de pe plaja NEVERSEA…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, sambata, ca modernizarea marinei militare a Romaniei nu mai poate fi amanata, afirmand ca pentru a consolida pozitia strategica a Romaniei la Marea Neagra, avem nevoie de forte navale performante. ”Am continuat astazi vizita de lucru la…

- Cel puțin 15 persoane au fost ranite dupa ce o mașina a intrat in mulțimea aflata pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro in Brazilia. Autoritațile braziliene au anunțat ca nu a fost vorba de un atac terorist. Din primele informații, șoferul mașinii, care a fost și reținut, a suferit o criza de epilepsie,…