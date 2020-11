Daimler vrea să dubleze vânzările Maybach: 12.000 de unități comercializate anul trecut Daimler a publicat joi primele imagini și informații oficiale despre Mercedes-Maybach Clasa S, versiunea de lux a sedanului premium. Nemții spera ca noul model va fi un punct de pornire in planul privind dublarea vanzarilor Maybach. Anul trecut, 12.000 de unitați au fost comercializate sub brandul Mercedes-Maybach. Șeful Ola Kaellenius a declarat ca Daimler pregatește o gama Maybach, care va include și modele cu versiuni 100% electrice. Daimler nu a furnizat... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La doua luni dupa prezentarea noii generații Mercedes-Benz Clasa S, constructorul german este pe punctul de a dezvalui și versiunea de lux Mercedes-Maybach Clasa S. Daimler a publicat un teaser cu portiera din spate a acestei versiuni, iar in imagine apare și logo-ul Maybach. Pe langa aceasta imagine,…

- Recent, oficialii Daimler au anunțat ca intenționeaza sa vanda uzina din localitatea franceza Hambach. In prezent, la aceasta fabrica sunt asamblate modelele electrice Smart EQ Fortwo și EQ Fortwo Cabriolet. Nemții au spus ca vor vinde uzina doar daca noul proprietar iși va asuma angajamentul de a produce…

- In Europa au fost vandute 711.000 de vehicule electrice și hibride in trimestrul al treilea, cu 128% mai mult decat in aceeași perioada din 2019. Cele mai mari vanzari s-au inregistrat la vehiculele hibride, 386.000 unitați (+97%), urmate de cele electrice (BEV), 179.000 unitați (+121%), și cele hibrid…

- In ciuda crizei care a lovit puternic industria auto din cauza COVID-19, vanzarile de mașini electrice ar putea atinge o cota record pe piața generala in acest an. Vanzarile sunt in scadere pe piața auto din Romania, din cauza crizei COVID, insa mașinile electrice și hibride sunt pe val. Piata auto…

- Vanzarile de computere au crescut anul acesta pe fondul pandemiei care a obligat mulți oameni sa lucreze de acasa și a mutat multe școli online. In al treilea trimestru al anului, piața globala de PC-uri a crescut cu 12,7% fața de aceeași perioada a anului trecut, conform companiei de cercetare Canalys,…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au scazut la jumatate, in august 2020, comparativ cu luna august a anului trecut. Datele ACAROM arata un volum de 11.157 unitați vindute in luna august a acestui an. Numarul autoturismelor noi inmatriculate in perioada ianuarie – august 2020 a fost de aproape…

- Ministrul britanic de Finante ii indeamna concetatenii sai sa continue sa ia masa in oras si dupa expirarea schemei guvernamentale care prevede subventionarea meselor la restaurant, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Britanicii care iau masa in oraș primesc un discount la nota de plata, iar diferența…

- Recent, oficialii Daimler au anunțat ca intenționeaza sa vanda uzina din localitatea franceza Hambach. In prezent, la aceasta fabrica sunt asamblate modelele electrice Smart EQ Fortwo și EQ Fortwo Cabriolet. Nemții au spus ca vor vinde uzina doar daca noul proprietar iși va asuma angajamentul de a produce…