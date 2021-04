Daimler AG a prezentat joi EQS, fratele electric al berlinei sale de lux Mercedes-Benz Clasa S, primul dintr-o familie de mașini Mercedes-Benz construite pe o platforma dedicata vehiculelor electrice. Va fi pus in vanzare in Europa și Statele Unite in august, și in China in ianuarie. Vanzarile de mașini electrice și hibride plug-in in Uniunea Europeana aproape s-au triplat la peste 1 milion de vehicule anul trecut, reprezentand peste 10% din vanzarile totale. Daimler nu a dezvaluit inca prețurile pentru EQS, spunand ca acestea vor fi anunțate in vara mai aproape de data lansarii. Dar cu o autonomie…