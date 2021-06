Daily Mail: Puiu Popoviciu a fost patronul fiului lui Joe Biden!

Stiri pe aceeasi tema

- Hunter Biden a fost angajat de un magnat imobiliar roman pentru a-și rasturna condamnarea de mita printr-o campanie de propaganda, cu ajutorul legaturilor guvernamentale ale vicepreședintelui Joe și a fostului director al FBI, Louis Freeh, titreaza in exclusivitate publicația Dailymail. Gabriel…

- ”Crimeea e a noastra”, ataca agresiv Rusia. Politicienii ruși au cerut forului continental sa nu-i lase pe ucraineni sa poarte acest tricou la turneul final, dar raspunsul a fost negativ: „Echipamentul a fost aprobat de UEFA”, relateaza Gazeta Sporturilor. ”Sunt foarte speciale”, a spus Andrei Pavelko,…

- Fostul director al FBI de pe vremea democratului Bill Clinton, Louis Freeh, convertit in avocat/lobbyst cu clienți controversați din intreaga lume, a donat 100.000 de dolari unei fundații a Familiei Biden in timp ce lucra impreuna cu fiul lui Joe Biden, Hunter, pentru a-l ajuta pe un afacerist roman…

- In mesajele obținute de Daily Mail din laptopul fiului președintelui Statelor Unite, se arata ca Hunter Biden a fost cel care i-a facut legatura lui Puiu Popoviciu cu fostul director FBI Luis Freeh, in 2016.„Iți mulțumesc Hunter ca ne-ai recomandat lui Gabriel. Am vorbit deja cu el și urmeaza sa ne…

- Jurnaliștii de la New York Post arata ca exista legaturi intre omul de afaceri Puiu Popoviciu și familia Biden. Hunter Biden a primit, prin intermediul fundației, o donație de 100.000 de dolari, iar in urma stabilirii acestei relații, Biden i-a recomandat lui Puiu Popoviciu un avocat din SUA, pe…

- Rudy Giuliani a recunoscut pentru portalul Politico.eu ca a fost platit pentru a scrie scrisoarea adresata lui Klaus Iohannis. Giuliani a spus ca a primit onorariu de la firma Freeh Group International Solutions. Firma este detinuta de fostul director FBI Louis Freeh, avocat al fugarului Adamescu. Potrivit informatiilor…

- Ratacire, recaderi, obsesii - fiul cel mic al lui Joe Biden, Hunter, isi descrie lupta cu dependentele de alcool si droguri in autobiografia care urmeaza sa fie publicata pe 6 aprilie, relateaza AFP. In extrase publicate de presa americana, fiul actualului presedinte al SUA, in varsta de 51 de ani,…