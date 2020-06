Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Fiscal estimeaza, intr-un scenariu mijlociu, o cadere economica de 4-6% in acest an si un deficit bugetar de 8-9%, a declarat presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, intr-o dezbatere de profil."La Consiliul Fiscal am avut rezerve fata de 1,9% (estimarea oficiala de cadere…

- Banca Mondiala a revizuit din nou prognoza privind economia romaneasca, estimand o contractie de 5,7% in acest an, urmata de o crestere de 5,4% in 2021, potrivit editiei din iunie a raportului Global Economic Prospects.

- In primul trimestru al anului 2020, Romania a avut cea mai mare creștere economica dintre toate țarile membre ale Uniunii Europene. Pe de cealalta parte, la nivelul UE s-a inregistrat o scadere economica de 2,6%.