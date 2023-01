Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat miercuri, la Slatina, ca Prin Planul National Strategic 2023 – 2027, un document programatic aprobat in luna decembrie anul trecut de Comisia Europeana, fermierii romani si agricultura romaneasca beneficiaza de sustinere in valoare de 15,8 miliarde de euro,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat miercuri, la Slatina, ca prin Planul National Strategic 2023 – 2027, un document programatic aprobat in luna decembrie anul trecut de Comisia Europeana, fermierii romani si agricultura romaneasca beneficiaza de sustinere in valoare de 15,8 miliarde de euro.…

- Legumicultorii din Olt, județ in care se afla cel mai mare numar de producatori inscriși in programul Tomata, sunt nemulțumiți de subvenția de 3.000 euro acordata pentru ciclul 1 de producție. Ar trebui sa fie mult mai mare pentru producatorii care ies cu primele roșii pe piața și care au costuri enorme…

- Banii vor intra in conturi in cursul acestei saptamani, potrivit ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. Este vorba despre programele de susținere a producțiilor in spații protejate, a explicat pentru Radio Tg.Mureș consilierul in cadrul Direcției Agricole Mureș, Liliana Galațan:…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, condus de ministrul social-democrat Petre Daea, a prevazut in Planul Național Strategic 2023-2027 doua forme de sprijin pentru agricultura romaneasca in valoare totala de 391,4 milioane euro. Astfel, 367.3 milioane euro reprezinta sprijinul acordat fermierilor…

- Romania ar putea fi obligata sa reduca utilizarea pesticidelor cu pana la 40%. Anunțul a fost facut de catre secretarul de stat in Ministerul Agriculturii, Costin Telehuz. Oficialul MADR a nuanțat informația, precizand ca, la acest moment, negocierile sunt in curs, insa «nu este exclusa nici suspendarea…

- Fermierii vor beneficia de fonduri europene de 391,4 milioane euro pentru gestionarea riscurilor din agricultura prin PNS 2023-2027, a anuntat Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Din aceasta suma, 367,3 milioane euro reprezinta sprijinul care va fi acordat fermierilor afectati de pierderile…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, susține ca, anul viitor, Fondul Mutual va fi funcțional, iar fermierii vor putea sa fie astfel sprijiniti in caz de necesitate. Banii ar fi sa provina de la stat, dar și din contribuțiile fermierilor. Ministrul spune ca statul nu poate tot timpul…