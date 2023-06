Stiri pe aceeasi tema

- „Mi-am dat seama ca nu mai sunt ministru in momentul in care nu mi-ati pus apa in pahar”, a spus la un moment dat Petre Daea, in timpul discuțiilor cu Florin Barbu, cel caruia i-a predat vineri mandatul.Pe un ton protector și in stilul sau pseudometaforic, Daea le-a cerut ziariștilor sa-l menajeze pe…

- Marcel Ciolacu si-a luat la revedere si l-a imbratisat pe holurile Parlamentului pe Petre Daea, inainte de sedinta de investire a Guvernului. Petre Daea a pierdut functia de ministru, in locul lui fiind propus Florin Barbu, care ieri a primit aviz in comisiile de specialitate. Florin Barbu, noul ministru…

- Economie Producatori agricoli din Teleorman, la Ministerul Agriculturii / De saptamana viitoare, incep livrarile de legume și fructe catre supermarketuri mai 11, 2023 14:25 La sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, producatorii agricoli din județele Olt, Dolj, Teleorman, Valcea și…

- ”Ministrul Agriculturii Petre Daea a avut astazi, 19 aprilie 2023, o discutie in format online cu omologul ucrainean Mikola Solski, avand ca subiect masurile pe care Romania le va lua pentru protejarea fermierilor romani ca urmare a comertului cu cereale si seminte oleaginoase din Ucraina. La discutii…

- Europarlamentarul PMP Eugen Tomac crede ca este vitala o reuniune extraordinara a miniștrilor Agriculturii din UE pe tema cerealelor din Ucraina.„Intreaga responsabilitate pentru situația in care se afla agricultura Romaniei ii aparține Ministerului Agriculturii. Dar nu doar Daea este vinovat. Cred…

- Ministerul Agriculturii din Slovacia a luat decizia de a interzice cerealele ucrainene pe piața din țara dupa ce un lot de grau ucrainean cu o greutate de 1.500 de tone a fost depistat cu un pesticid care nu este permis in Uniunea Europeana și care poate afecta negativ sanatatea umana.In conformitate…

- Petre Daea a vorbit și de „zanganitul armelor de langa țara noastra”, ce a creat probleme mari prin fluxul de cereale ucrainean care a pus fermierii romani ”intr-o situație extrem de grea”.„Ucrainenii, fiind in aceste constrangeri momentane, au ieșit cu aceste cereale in țarile invecinate desi cerealele…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat joi, 23 martie, la Digi24, ca Romania primeste cele mai mici compensatii pentru fermieri dintre statele afectate, dar ca, „din pacate, discutia si negocierea tehnica” cu Comisia Europeana au fost responsabilitatea Ministerului Agriculturii, condus…