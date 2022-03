DADP Slobozia: Salubrizare, iluminat public și întreținerea străzilor Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia va prelua serviciul de salubritate stradala și cel de iluminat public. «Retehnologizarea firmei permite extinderea volumului de activitați pe care le desfașuram... Mai avem nevoie de oameni, insa aceștia vor fi angajați atunci cand volumul de munca va cere acest lucru. Nu este prima data cand ne ocupam de salubrizarea stradala și iluminat public. Acum insa, investițiile realizate ne permit sa fim eficienți!» declara Valeriu Roșca, directorul DADP Slobozia. Salubrizare, iluminat public și intreținere DADP Slobozia intra intr-o noua... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

