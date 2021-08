Stiri pe aceeasi tema

- De saptamana trecuta, cariera de la Piatra Verde, un simbol natural al orașului Slanic Prahova, supranumit Dacul Adormit (datorita formei sale asemanatoare unei figuri dacice), a incins spiritele in orașul prahovean cunoscut nu numai pentru minele de sare, ci și pentru aceasta structura naturala formata…

- Primarul PNL din Moeciu, Mircea Manea, a fost inregistrat in timp ce jignea o localnica, dupa ce femeia l-a intrebat ce se intampla in localitate dupa viitura, potrivit Antena 3. 'Ești o proasta și o tampita', i-a spus primarul. Edilul a declarat ulterior la Antena 3 ca atitudinea localnicei…

- In urma articolului aparut in GdS, despre gropile din Craiova, Compania de Apa Oltenia si o firma au fost amendate pentru dezastrul lasat in urma pe strada Campului. „Sanctiuni contraventionale au fost aplicate Companiei de Apa Oltenia si SC Romfer Trans SRL, pentru neaducerea carosabilului la cota…

- RESITA – Consilierii locali au aprobat un nou traseu pentru autobuzele Transport Urban Resita, care vor face curse regulate, dus-intors, vineri, sambata si duminica, la 9.00, 10.00, 11.00 dimineata si la 17.00, 18.00, 19.00 seara, pentru cei dornici sa mearga in statiunea Secu, chiar din acest weekend!…

- Compania de salubritate Romprest a anunțat miercuri, 30 iunie, ca maturatul, spalatul și curațatul strazilor din Sectorul 1 din București vor fi suspendate „pana la primirea raspunsului solicitat Autoritații contractante”. Intr-o notificare trimisa catre Consiliul Local al Sectorului 1 din București,…

- “Curierul da ora exacta. Au trecut vremurile in care trebuia sa stam toata ziua acasa, in asteptarea curierului. De acum, putem sti ora precisa de livrare, datorita unui serviciu special, oferit de catre compania de curierat DPD Romania tuturor clientilor sai. Serviciul Predict indica intervalul orar…

- Garda Nationala de Mediu - control la Primaria Sectorului 1 si la Romprest Foto: Adriana Tudose / RRA Garda Nationala de Mediu este în prezent în control la Primaria Sectorului 1 si la compania de salubritate Romprest, pentru a stabili încalcari ale legislatiei si obligatiile…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este nemulțumit de felul in care angajații Termoenergetica au finalizat o lucrare de pe domeniul public. Este o bataie de joc, sa va fie rușine, le transmite primarul care amenința compania cu o amenda. Primarul Ciucu este nemulțumit de faptul ca la finalul…