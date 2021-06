Stiri pe aceeasi tema

- Tulpina indiana Delta are capacitatea de a deveni dominanta in Romania, iar la nivel global OMS estimeaza ca aceasta va provoca 90% dintre cazurile de COVID-19, pana la finalul lunii august, avertizeaza medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare impotriva COVID-19. In…

- Exista „patru Romanii”. Diferente uriase intre venituri in judetele tarii. Cum arata clasamentul Romania a inregistrat cea mai rapida crestere economica din Europa, dar acesta nu se simte in mod egal la nivel tarii, se arata in studiul Romania inegala – disparitatile socio-economice regionale in Romania…

- Situația județelor in funcție de procentul populației vaccinate cu cel puțin o doza: București 36.05 %Cluj 33.17 %Sibiu 26.81 %Brașov 25.72 %Timiș 25.13 %Constanța 24.78 %Alba 24.10 %Ilfov 22.63 %Mureș 21.38 %Prahova 21.06 %Hunedoara 21.03 %Salaj 20.91 %Dolj 20.85 %Satu Mare 20.64 %Valcea 20.00 %Iași…

- Peste 46.300 km au pedalat weekend-ul trecut bicicliști din toata țara și chiar din strainatate pentru pacienții HOSPICE Casa Speranței la prima ediție a evenimentului HOPE on WHEELS, powered by DECATHLON. Suma tuturor kilometrilor pedalați ar acoperi traversarea Romaniei de la est la vest de mai bine…

- Castelul de la Valea Dosului – Zlatna, celebru pentru scenele de razboi filmate aici de Sergiu Nicolaescu pentru pelicula „Noi, cei din linia intai” a fost vandut pentru aproximativ 260.000 de euro. Castelul a fost scos la licitatie acum trei ani pe site-ul Artmark cu un pret de pornire de 295.000 euro.…

- Cutremurul a avut loc la o adancime de 134 de kilometri in apropierea oraselor Brasov (57 km Est), Ploiesti (63 km Nord) si Bucuresti (117 km Nord).Tot astazi s-a mai produs un seism in zona Vrancea, la ora 13:36 (ora locala a Romaniei. Magnitudinea a fost de 2,5, iar adancimea de 66km.Cutremurul…

- Percheziții de amploare, in aceasta dimineața, la firme care verificau hidranții din spitale. In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, efectueaza 218 percheziții domiciliare, in…

- Doua cutremure cu magnitudinea de peste 3 grade s-au inregistrat in ultimele ore, in zona seismica Vrancea. Primul seism s-a produs joi seara, la ora locala 22:54:49 și a inregistrat magnitudinea de 3.8, la adancimea de 139km, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului…