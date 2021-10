Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR, Dacian Ciolos, sustine, dupa demiterea Guvernului Citu, ca formatiunea pe care o conduce va stabili directia in care se va indrepta dupa negocierile cu presedintele Klaus Iohannis.

- Dacian Cioloș a reacționat, marți, la demiterea in Parlament a Guvernului Cițu prin moțiune de cenzura - „Drum bun, domnule Cițu! O țara intreaga a stat blocata in demisia dumneavoastra”, a scris președintele USR pe Facebook. Cioloș spune ca Florin Cițu „a sacrificat o coaliție funcționala pentru a…

- Social-democratul Sorin Grindeanu a criticat dur USR in cadrul plenului reunit de marti, unde se dezbate si voteaza motiunea impotriva Guvernului Citu. Grindeanu sustine ca partidul condus de Dacian Ciolos trebuie sa isi asume public „contributia la dezastrul guvernarii”.

- Intrebat daca ar fi de acord ca premierul Florin Citu sa ocupe o alta functie in urma negocierilor, precum cea de presedinte al Senatului, vicepremier sau ministru al Finantelor, noul presedinte al USR PLUS, Dacian Ciolos, a replicat ca astfel de lucruri „se pot discuta”, a informat Digi24 . In schimb,…

- Deputatul PSD Sorin Grindeanu l-a provocat pe co-președintele USR-PLUS, Dacian Ciolos, la „mindfulness pentru incepatori in politica” si anume ca USR-PLUS sa mediteze impreuna in sala de plen si cu cei de la AUR, cand va fi citita joi motiunea PSD. El a adaugat ca asteapta ca USR PLUS sa voteze motiunea…

- Co-presedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, intr-o intalnire online cu membrii din diaspora, ca nu este interesat sa devina ministru sau vicepremier daca USR PLUS se va intoarce la guvernare, sustin surse politice pentru News.ro. Dacian Ciolos a insistat ca PNL trebuie sa vina cu o alta propunere…

- Rares Bogdan, prim-vicepresedintele PNL, le-a transmis, in direct la Romania TV, liderilor USR PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos, sa se delimiteze de alianta cu AUR, pe care l-a catalogat drept "un partid care se indreapta spre practicile legionarilor din 1934 - 1938". Mai mult, europarlamentarul liberal…