Consiliul de administrație al Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR) l-a votat luni, 25 martie, pe Gabriel Budescu drept director general, cu un mandat de trei ani, care il va inlocui pe Catalin Urtoi, actualul manager interimar al societații.Momentul este concomitent cu operaționalizarea CNIR, societate aflata in „chinurile facerii” de opt ani.Budescu este director general adjunct in cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care se afla in subordinea Ministerului Transporturilor, și se ocupa de gestionarea infrastructurii rutiere.Urtoi va ramane…